З 10 по 16 жовтня у м. Бейлен (Нідерланди) відбувся чемпіонат Європи з шашок-100 серед чоловіків.

Участь у змаганнях взяв миколаївський шашкіст Матвєй Колєсніков.

Про успіх миколаївського спортсмена повідомив керівник ДЮСШ «Обласний шахово-шашковий клуб» імені М.В.Шелеста Дмитро Горощенко, передає Інше ТВ.

«Вітаю миколаївського шашкіста Матвєя Колеснікова з срібною медаллю у складі національної збірної команди України у командному чемпіонаті Європи з шашок – 100», – написав Дмитро Горощенко.

Як повідомляло Інше ТВ, у серпні цього року миколаївський шашкіст Матвєй Колєсніков став дворазовим чемпіоном Європи з шашок-100 (ФОТО)