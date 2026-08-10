З 1 по 9 серпня у Таллінні (Естонія) проходив молодіжний чемпіонат Європи з шашок-100. Учасники змагалися у класичній, швидкій та блискавичній грі у п’яти вікових категоріях: U-26, U-19, U-16, U-13 та U-10.

У континентальній першості взяли участь 186 спортсменів із 12 країн Європи. Україну представляли 15 спортсменів (7 юнаків та 8 дівчат).

До складу української команди увійшов представник Миколаївщини, вихованець МО ДЮСШ «ОШШК» імені М. В. Шелеста Матвєй Колєсніков, який виступав у віковій категорії до 16 років.

Як повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, у турнірі з класичної гри Матвєй Колєсніков набрав 15 з 18 очок та став чемпіоном Європи серед кадетів U-16.

Ще одну золоту нагороду миколаївський спортсмен здобув у змаганнях із блискавичної гри, набравши 16 з 18 очок.

Таким чином, Матвєй Колєсніков двічі піднявся на найвищу сходинку п’єдесталу пошани континентальної першості та став дворазовим чемпіоном Європи серед кадетів U-16 з шашок-100.

Як повідомляло Інше ТВ, у червні Матвєй Колєсніков з Миколаєва здобув три нагороди молодіжного чемпіонату України з шашок-100