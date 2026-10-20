Станом на 20 жовтня в Україні зібрали 39,1 млн тонн зернових і зернобобових культур. Обмолочено 68,1% прогнозованих площ – майже 7,9 млн га. Середня врожайність становить 49,5 ц/га.

Валовий збір соняшнику, сої та ріпаку сягнув майже 16 млн тонн, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Основні результати збиральної кампанії:

Пшениця – 26,2 млн тонн, збирання завершено;

Ячмінь – 6,55 млн тонн, збирання завершено;

Горох – 833,4 тис. тонн, збирання завершено;

Ріпак – 3,9 млн тонн, збирання завершено;

Соняшник – 9,08 млн тонн, обмолочено 79% прогнозованих площ;

Соя – 3,01 млн тонн, зібрано врожай із 86% площ;

Кукурудза – 5,36 млн тонн, обмолочено 20% площ.

Також триває збирання цукрових буряків: уже викопано 2,87 млн тонн. Збирання проса та гречки наближається до завершення – обмолочено відповідно 94% і 95% прогнозованих площ.

Серед лідерів за валовим збором зернових – Одеська, Дніпропетровська та Миколаївська області. Найвищу середню врожайність зернових демонструє Хмельниччина – 70,7 ц/га. Високі показники також у Сумській (68,2 ц/га) та Вінницькій (62,6 ц/га) областях.

Як повідомляло Інше ТВ, станом на 13 жовтня аграрії зібрали 37,1 млн тонн зернових і зернобобових та 13,9 млн тонн олійних культур.