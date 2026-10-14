Українські аграрії продовжують збирати пізні культури. Станом на 13 жовтня намолочено 37,1 млн тонн зернових і зернобобових із 65,2% прогнозованих площ. Ще 13,9 млн тонн становить валовий збір олійних культур.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Інше ТВ.

Кукурудза – за тиждень валовий збір зріс із 1,6 до 3,5 млн тонн. Обмолочено 13% прогнозованих площ, середня врожайність – 59,1 ц/га.

Соняшник – зібрано 7,4 млн тонн із 66% прогнозованих площ.

Соя – намолочено 2,56 млн тонн, обмолочено 73% площ.

Цукрові буряки – накопано 1,58 млн тонн коренеплодів. Зібрано 19% прогнозованих площ.

Збирання круп’яних культур наближається до завершення: гречку обмолочено на 91% площ, просо – на 88%. Практично завершено збирання пшениці, ячменю, гороху та ріпаку.

Практично завершено збирання пшениці, ячменю, гороху та ріпаку.

Пшениця – зібрано 26 147,3 тис. тонн із площі 5 117,9 тис. га. Середня врожайність – 51,1 ц/га.

Ячмінь – зібрано 6 550,7 тис. тонн із площі 1 477,4 тис. га. Середня врожайність – 44,3 ц/га.

Горох – зібрано 823,7 тис. тонн із площі 302,1 тис. га. Середня врожайність – 27,3 ц/га.

Ріпак (озимий та ярий) – зібрано 3 880,6 тис. тонн із площі 1 328,5 тис. га. Середня врожайність – 29,2 ц/га.

Серед областей за валовим збором зернових лідирують:

Одеська – 5,65 млн тонн;

Дніпропетровська – 2,83 млн тонн;

Вінницька – 2,73 млн тонн.

Найвищу середню врожайність зернових зафіксовано на Хмельниччині – 70,5 ц/га. До регіонів із найвищими показниками також увійшли Сумська (66,3 ц/га) та Вінницька (60,6 ц/га) області.

Як повідомляло Інше ТВ, станом на 6 жовтня аграрії України зібрали 35 млн. 173,5 тис. тонн зерна нового врожаю за середньої урожайності 48,4 ц/га.