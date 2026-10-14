Радник президента Сергій Флеш підтвердив обмеження роботи Starlink для українських військових компанією Маска.

-Я підтверджую, що сьогодні вночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху.

Наразі обмеження стосується «військового пакету» послуг StarShield і встановлено на швидкість 100 миль на годину.

Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій.

Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов’язана з поточною політичною ситуацією, – зазначив він.