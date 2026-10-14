У ніч на 14 жовтня (з 18:00 13 жовтня) противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА та 39 ракет різних типів, що заходять на ціль по балістичній траєкторії.

Основний напрямок удару – Київ, Київщина та Харківщина. Особливість – одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, велика кількість “балістики” по об’єктах енергетики.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 167 засобів повітряного нападу – 39 ракет і 128 БпЛА різних типів:

– 39 протикорабельних ракет Іскандер-М/KN-23/С-400/ Циркон/Онікс (райони пуску – Курська, Брянська, Воронізька, Ростовська обл. – рф);

– 128 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. 77 реактивних), “Бандероль/Дань-Т”, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу “Пародія” (із напрямків: Міллерово, Орел – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим -Гвардійське, акваторії Азовського моря).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 119 цілей:



– 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/С-400/ Циркон/Онікс;

– 115 ворожих БпЛА різних типів (із них – 59 реактивні), що становить 90% від загальної кількості ударних БпЛА.

За попередньою інформацією, станом на 09.00 зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 22 локаціях й падіння збитих (уламки) на 8 локаціях. Частина ворожих ракет цілей не досягла.

Атака триває! В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА. Не ігноруйте тривогу.