В Ужгороді завершилися всеукраїнські змагання з адаптивного спорту «Карпатський виклик», які відбулися за підтримки Мінветеранів. За підсумками трьох напружених відбіркових етапів визначали 30 найсильніших спортсменів-ветеранів, які представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи International Adaptive Games у листопаді 2026 року в Каунасі (Литва).

Срібним призером загального заліку з результатом у 73 бали став наш земляк — миколаївський ветеран Дмитро Сабін, повідомляє Відділ з питань ветеранської політики Миколаївської ОДА.

Дмитро продемонстрував вражаючу стабільність, сталеву волю та феноменальну витривалість у кожному з трьох етапів:

I етап:

Веслування на тренажері (60 сек): 372 м — 1 місце;

Ривок гирі (16 кг): 47 повторів — 1 місце;

Жим лежачи (55 кг): 75 повторень — 4 місце.

II етап:

Веслування на тренажері (60 сек): 385 м — 1 місце;

Ривок гирі (16 кг): 39 повторів — 3 місце;

Жим лежачи (55 кг): 66 повторень — 7 місце.

III етап:

Веслування на тренажері (60 сек): 376 м — 1 місце;

Ривок гирі (16 кг): 43 повторення — 2 місце;

Жим лежачи (55 кг): 72 повторення — 6 місце.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївець Дмитро Сабін здобув 4 нагороди Кубку України з богатирського багатоборства серед ветеранів та ветеранок (ФОТО)