Донька колишнього спецпредставника США з питань України Кіта Келлога, ветеранка армії США Меган Моббс вважає, що Захід уже втягнутий у багатовекторне протистояння з Росією, Іраном і Китаєм.

За її словами, боротьба виходить далеко за межі бойових дій в Україні: Москва посилює гібридні операції та кібератаки проти європейських країн і союзників, а також допомагає атакувати американські військові об’єкти на Близькому Сході.

Про це вона заявила в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“Період миру закінчився”, – так Моббс описала нинішню ситуацію у світі.

На її думку, протистояння вже не обмежується безпосередніми бойовими діями в Україні. Воно має кілька напрямів і залучає різних учасників.

Ветеранка звернула увагу на активізацію російських гібридних операцій і кібератак проти європейських держав та країн-союзниць. Крім того, вона заявила, що Росія допомагає здійснювати атаки на американські військові об’єкти на Близькому Сході.

Моббс наголосила, що західні країни мають усвідомити масштаб цього протистояння та переглянути підходи до безпеки. Водночас, за її словами, у західних столицях досі обмежене розуміння того, як саме можна досягти миру.

“Ми маємо дивитися на ситуацію тверезо і чітко розуміти: боротьба триває за всіх людей на Заході, які вірять в ідеали демократії та свободи”, – наголосила вона.

Окремо Меган Моббс висловила думку, що російський правитель Володимир Путін не демонструє готовності припинити війну, а прагне її розширювати й посилювати.

Тому, на її переконання, одних дипломатичних домовленостей недостатньо – на Росію потрібно чинити реальний тиск. Моббс зауважила, що Москва вміє створювати видимість переговорного процесу, не демонструючи справжнього прагнення до домовленостей.

Така тактика може впливати на інформаційне поле та призводити до непродуманих політичних рішень на Заході.

Моббс вважає, що підтримка України має залишатися послідовною. Йдеться про військову допомогу, розвіддані та необхідне озброєння. Також вона виступає за посилення санкцій проти Росії. На думку Моббс, економічний тиск може зробити продовження війни надто дорогим для Кремля.

Порада Трампу

Меган Моббс також вважає, що зараз найважливіше саме те, як закінчити війну. Не будь-яка угода може забезпечити Україні справедливий мир і безпеку.

“Якщо цього не буде, це буде капітуляція, це буде здача позиції. А це, очевидно, не відповідає інтересам України. Так само це не відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки. Тому, коли ми говоримо про мирні угоди, я вважаю, що справжньою може бути лише та, яка забезпечує справедливе завершення війни в Україні, дасть Україні змогу почуватися захищеною та стабільною, щоб вона змогла розвиватися і процвітати. А також та, яка передбачатиме особливі двосторонні безпекові відносини між Україною та Сполученими Штатами Америки. Адже, на мою думку, саме це буде найважливішим для безпеки України в майбутньому. Тож я хочу наголосити, коли ми говоримо про мирні угоди, насправді є лише одна справжня мирна угода та яка враховує всі ці аспекти. Інакше це буде лише пауза перед наступною війною, перед новим конфліктом, а це не відповідає нічиїм інтересам ні України, ні Європи, ані тим паче Сполучених Штатів Америки. Я знаю, що президент Трамп хоче завершити цю війну, і моя порада йому те, як вона закінчиться, матиме більше значення, ніж, як вона почалася. Він часто говорить про те, що війна або повномасштабне вторгнення почалося за президентства Джо Байдена. Це правда. І історія про це розповість. Але буде інша історія про те, як президент Трамп намагався завершити цю війну або як він її завершив. І на мою думку, ця історія значно важливіша за сам факт, що війна почалася за президентства Байдена”, – вважає донька Келлога.

Вона нагадала, що весь світ пам’ятає Невіла Чемберлена одним чином, а Вінстона Черчеля- іншим.

“Як ви хочете, щоб вас пам’ятали? Що ж до відносин між Києвом і Вашингтоном, то тут йдеться про сильні особистості. У нас два дуже сильні президенти, які обоє є шоуменами, люблять гучні виступи, багато говорити і звертатися до людей так, щоб їхні слова справляли враженням. Іноді, як на мене, це породжує більше конфліктів, ніж сприяє співпраці. Часом дипломатична сила полягає в тому, щоб взагалі нічого не говорити публічно. І я часто раджу будь-якому лідеру, іноді найкраще, що ви можете зробити – це налагоджувати відносини і вести дипломатичні переговори тихо за зачиненими дверима. Я не думаю, що переговори про завершення цього конфлікту мають відбуватися на очах у всіх через медіа. Адже напівправда, перебільшення, брехня чи прикрашання фактів не приносять користі нікому і не відповідають чиїмось інтересам. Це не допомагає ні українському, ні американському народові. Тому мене іноді непокоїть, що риторика стає вагомішою за конкретні дії, яких необхідно вжити”, – каже Моббс.