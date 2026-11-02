Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер у понеділок зустрічається з королем Філіпом, щоб подати заяву про відставку на тлі загрози розпаду його коаліційного уряду через спроби скоротити дефіцит бюджету на 10 млрд євро. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер у понеділок зустрінеться з королем Філіпом, щоб запропонувати свою відставку. Це відбувається на тлі загрози розпаду п’ятипартійної коаліції, учасники якої не можуть домовитися про скорочення бюджетного дефіциту на 10 млрд євро.

Упродовж вихідних представники уряду намагалися досягти домовленості щодо бюджету на наступний рік. Однак переговори завершилися вранці понеділка безрезультатно. Неофіційним крайнім терміном для укладення угоди вважався вівторок, адже бюджет має пройти парламентське затвердження до кінця року.

Під час переговорів де Вевер прагнув продемонструвати фінансовим ринкам, що Бельгія виконує свої зобов’язання перед Європейським Союзом. У 2025 році дефіцит бюджету країни становив 5,2% ВВП, а наступного року, за прогнозами, він зросте ще більше.

Прем’єр раніше виключив можливість розпочати новий рік із тимчасовим бюджетом, який дозволив би уряду продовжувати витрачати кошти відповідно до торішнього бюджету.

Основні суперечності під час переговорів виникли між фламандськими соціалістами з партії Vooruit та франкомовним правоцентристським Реформістським рухом (MR).

Соціалісти наполягали на збільшенні податків для громадян із найвищими доходами. Натомість представники MR відкинули цю пропозицію та виступили проти масштабнішої реформи податку на додану вартість.

“На столі все ще було надто багато податків”, — заявив після завершення переговорів заступник прем’єр-міністра від Реформістського руху Давід Кларінваль. Водночас він не виключив відновлення переговорів уже в понеділок.

Бюджетні переговори в Бельгії затягувалися і минулого року. У листопаді де Вевер звернувся до короля Філіпа з проханням продовжити термін для досягнення домовленості. Монарх надав уряду додаткові 50 днів.

У разі проведення дострокових виборів у Бельгії підтримка радикальних політичних сил може зрости. За даними опитувань, високі результати демонструють ультраправа партія Vlaams Belang та уль ліва Робітнича партія (PTB-PVDA).