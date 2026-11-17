Завершилася головна подія року – чемпіонат України з бадмінтону, який проходив з 12 по 15 листопада у м. Луцьк.

У змаганнях взяли участь 95 спортсменів з Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської областей та м. Києва.

Як повідомили в Федерації бадмінтону Миколаївської області, миколаївські спортсмени зібрали щедрий врожай нагород.

Чоловіча одиночна категорія (MS):

«золото» – Степанченко Владислав ;

«бронза» – Романюк Єгор.

Чоловіча парна категорія (MD):

«бронза» – Кунін Владислав і Романюк Єгор.

Жіноча парна категорія (WD):

«срібло» – Корягіна Марія і Ванцаровська Ярослава.

Змішана парна категорія (XD):

«бронза» – Масайло Валєрія і Щербатюк Дмитро (Львів).

Як повідомляло Інше ТВ, Бадмінтоністи Миколаївщини здобули чотири нагороди на міжнародних змаганнях «Yonex Bulgarian International Championship 2026» (ФОТО)