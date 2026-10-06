1-4 жовтня у Софії (Болгарія) проходили міжнародні змагання з бадмінтону «Yonex Bulgarian International Championship 2026».

За підсумками змагань представники Миколаївської області здобули три золоті та одну бронзову нагороди, повідомили в управлінні молоді та спорту Миколаївської ОВА.

Зокрема Марія Корягіна стала переможницею жіночої одиночної категорії. У фінальному поєдинку представниця Миколаївщини здолала спортсменку з Данії Марі Віскович – 25:23, 21:9.

У жіночій парній категорії Марія Корягіна та Ярослава Ванцаровська вибороли золоту нагороду. У фіналі український дует з Миколаєва переміг представниць Болгарії Раїю Пашову та Гергану Павлову – 21:18, 21:10.

У змішаній парній категорії Ярослава Ванцаровська разом із представником Литви Рокасом Лесінскасом також здобула золоту нагороду. У фіналі вони перемогли представників Данії Крістофера Вітторіані та Марі Віскович – 22:20, 21:17.

Владислав Кунін та Єгор Романюк стали бронзовими призерами у чоловічій парній категорії.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївський бадмінтоніст Остап Демченко здобув дві золоті нагороди міжнародного турніру з бадмінтону