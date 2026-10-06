У понеділок урядові війська Ємену за підтримки Саудівської Аравії здійснили стрімкий наступ, щоб повернути контроль над узбережжям навколо Баб-ель-Мандебської протоки аж до міста Моха, витіснивши підтримуваних Іраном хуситів із більшості територій, захоплених ними минулого місяця.

У відповідь хусити заявили, що атакували ключові об’єкти в Саудівській Аравії, зокрема міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді, нафтопереробний завод компанії Aramco в Рабігу, міжнародний аеропорт Абха та військову базу Хаміс-Мушайт.

Цю інформацію не вдалося одразу підтвердити, передає Reuters.

За словами чотирьох урядових джерел, війська міжнародно визнаного уряду Ємену за підтримки потужних авіаударів Саудівської Аравії пізно ввечері в понеділок дісталися околиць міста Моха, тоді як бойовики-хусити відступали у високогір’я. Міністерство оборони повідомило, що місто перейшло під контроль урядових сил.

У разі підтвердження цей наступ послабить контроль хуситів над життєво важливим нафтовим шляхом у Червоному морі — ситуація навколо якого вже спричинила потрясіння на енергетичних ринках (на додачу до перекриття Іраном Ормузької протоки), хоча угруповання все ще може атакувати судна безпілотниками з інших позицій.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Єменські хусити для захоплення узбережжя стратегічного Червоного моря використали дипфейк командувача Саудівської Аравії, який “наказав” саудитам відступити



Бойові дії в Ємені тривають на кількох фронтах протягом кількох тижнів після того, як конфлікт між США та Іраном спровокував відновлення громадянської війни, що раніше перебувала у «замороженому» стані; хусити прагнуть взяти під контроль Баб-ель-Мандебську протоку та обстрілюють ракетами й безпілотниками саудівські міста й об’єкти інфраструктури.

Очолювана Саудівською Аравією коаліція, що протистоїть хуситам, також повідомила пізно ввечері в понеділок, що військово-морські сили провели операцію в єменській провінції Ходейда на узбережжі Червоного моря. Урядові війська вже зайняли ключові позиції, зокрема злітно-посадкову смугу в районі Зубаб біля входу до протоки; захоплення цієї території хуситами минулого місяця викликало серйозне занепокоєння на енергетичних ринках.

Агентство Reuters не змогло незалежно підтвердити масштаби успіхів урядових сил. Хусити, які з 2014 року контролюють значну частину густонаселених районів Ємену, зокрема столицю Сану, заявили, що твердження підтримуваного Саудівською Аравією уряду є безпідставними.

Тим часом самі хусити досягли значних успіхів поблизу міста Таїз — третього за величиною в країні, — захопивши ділянки гірської дороги та взявши урядові сили в облогу; про це повідомили п’ять джерел у військових структурах уряду Ємену. Водночас одне з урядових джерел заперечило інформацію про перерізання дороги.

Угруповання також погрожувало атакувати повітряні судна в повітряному просторі Саудівської Аравії.

Ескалація конфлікту спонукала союзників Ер-Ріяда до дій. Згідно зі спільною заявою, Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан під час екстреної зустрічі в Ер-Ріяді в понеділок домовилися про оперативне розгортання військових сил і засобів на території Саудівської Аравії в рамках оборонного пакту Мекки.

Бойові дії посилили гуманітарну кризу в Ємені — найбіднішій країні арабського світу. У понеділок агентство ООН з питань міграції повідомило, що з моменту відновлення війни 184 000 людей були змушені покинути свої домівки.



Визнаний міжнародною спільнотою президент Ємену Рашад аль-Алімі в неділю пообіцяв боротися «доти, доки країну не буде звільнено з-під влади терористичного ополчення».

У понеділок Саудівська Аравія заявила про завдання ударів по сотнях цілей з метою забезпечення повітряного прикриття протоки Баб-ель-Мандеб та наземних сил Ємену. Уряд Ємену повідомив про початок наступальних дій на кількох напрямках, зокрема в провінції Сана.



Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, напередодні Саудівська Аравія заявляла, що готує масштабний наступ на хуситів із залученням понад 100 тисяч військових