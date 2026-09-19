Хусити захопили узбережжя Червоного моря за допомогою дипфейку.

Про це повідомляє військово-аналітичний ТГ-канал

За наявними даними, формування хусітів використали дипфейк із зображенням командира саудівських військ, від імені якого було віддано наказ про відступ. Завдяки цьому прийому збройний рух зміг порівняно безперешкодно встановити контроль над ділянкою узбережжя Червоного моря.

Сгенерований ШІ аудіозапис поширили у соціальних мережах через мережу акаунтів (один із яких мав понад 560 тисяч підписників). У повідомленні голос Салеха звертався до солдатів арабською мовою: «Герої… війна вимагає як наступу, так і відступу. Деякі дні прихильні до вас, інші — ні, і в цьому немає сорому», фактично закликаючи підрозділи залишити позиції через «зраду».

Аудіо підробили та запустили саме в момент найінтенсивніших боїв, коли урядові сили перебували під сильним тиском. Одночасно бойовики розсилали бійцям повідомлення з пропозицією амністії, якщо ті складуть зброю та підуть додому. Це створило хаос, підірвало бойовий дух та переконало частину військових, що опір слабшає.

Нагадаємо, підтримувані Іраном єменські хусити здійснили масштабний наступ, захопивши стратегічно важливі ділянки узбережжя Червоного моря, портове місто Моха та кілька ключових островів. Ця військова операція значно посилила їхній контроль над Баб-ель-Мандебською протокою, через яку проходить близько 12% світової торгівлі, та спровокувала новий виток напруженості на Близькому Сході.