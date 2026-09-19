Державний візит очільника Китаю Сі Цзіньпіна до США триватиме з 23 до 25 вересня. Окрім переговорів з президентом США Дональдом Трампом, програма передбачає церемонію офіційної зустрічі та державну вечерю в Білому домі, приватне чаювання і відвідини Національного архіву.

Про це повідомив високопосадовець США під час брифінгу для журналістів, передає Суспільне.

23 вересня Трамп зустріне китайського очільника Сі Цзіньпіна та його дружину Пен Ліюань на військовій базі Ендрюс поблизу Вашингтона.

24 вересня Трамп і перша леді США Меланія Трамп приймуть Сі Цзіньпіна та Пен Ліюань у Білому домі. Після церемонії офіційної зустрічі лідери США і Китаю проведуть двосторонню зустріч.

Меланія Трамп і Пен Ліюань матимуть окрему програму. Її деталі офіс першої леді США оприлюднить найближчими днями.

Увечері 24 вересня Трамп і Меланія Трамп влаштують для китайської делегації державну вечерю у Східній залі Білого дому. На початку вечері очільники США та Китаю виступлять із промовами. Серед гостей — бізнесмени Джефф Безос, Ілон Маск, Сем Альтман і Тім Кук, а також американські посадовці.

25 вересня Трамп і Меланія Трамп проведуть із Сі Цзіньпіном та Пен Ліюань приватне чаювання у Білому домі. Після цього перші подружжя відвідають Національний архів США, де оглянуть основоположні документи американської держави.

Наприкінці візиту подружжя Трампів попрощається з китайською делегацією, а Сі Цзіньпін вирушить на базу Ендрюс і вилетить зі США.