26-27 вересня у Варшаві (Польща) відбувся 23-й Warszawski Otwarty Festiwal Badmintona.

За підсумками змагань представник Миколаївщини Остап Демченко здобув дві золоті нагороди, повідомляє управління молоді та спорту Миколаївської ОВА.

Так, Остап Демченко посів перше місце в одиночній чоловічій категорії Остап Демченко, а разом із представником Польщі Петром Савічем також виборов золоту нагороду у парній чоловічій категорії.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївські бадмінтоністки Ярослава Ванцаровська та Марія Корягіна – чемпіонки «RSL Lithuanian International 2026» (ФОТО)