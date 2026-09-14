З 10 по 13 вересня у литовському місті Каунас проходили міжнародні змагання з бадмінтону «RSL Lithuanian International 2026».

Спортсменки Миколаївщини Ярослава Ванцаровська та Марія Корягіна здобули перемогу у жіночій парній категорії, повідомляє управління молоді та спорту Миколаївської ОВА.

У фінальному поєдинку тандем миколаївських бадмінтоністок за 41 хвилину переміг польську пару Юлія Півовар/Дарія Зімнол з рахунком 21:16, 21:15.

Миколаївський бадмінтоніст Єгор Романюк у парі з Каєю Зьольковською (Польща) увійшов до 8 найсильніших спортсменів у змішаній парній категорії.

Ярослава Ванцаровська та Рокас Лесінскас (Литва) також завершили виступи у ТОП-8 змішаних парних категорій.

Владислав Кунін з Миколаєва подолав два тури змагань у чоловічій одиночній категорії.

Як повідомляло Інше ТВ, Бадмінтоністи Миколаївщини здобули нагороди чемпіонату України U-15 (ФОТО)