З 10 по 13 червня у Києві проходив чемпіонат України з бадмінтону серед спортсменів вікової категорії до 15 років.

У змаганнях взяли участь найсильніші юні бадмінтоністи з різних регіонів України, які боролися за нагороди в одиночних, парних та змішаних категоріях.

Як повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, представники Миколаївської області продемонстрували високий рівень підготовки та здобули чотири нагороди національної першості.

Так, Богдан Синельник став чемпіоном України у чоловічій парній категорії разом із Владиславом Довбушем (Львівська область), виборов золоту нагороду у змішаній парній категорії з Еммою Каратановою (Харківська область) та став бронзовим призером чемпіонату України у чоловічій одиночній категорії.

Олександр Хвостюк здобув бронзову нагороду у чоловічій парній категорії разом із Тімуром Тимоховим.

За підсумками виступу на чемпіонаті України Богдан Синельник виборов місце у складі збірної України U-15 та представлятиме країну на чемпіонаті Європи, який відбудеться у Норвегії.

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