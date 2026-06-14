Після того, як Велика Британія вперше затримала в протоці Ла-Манш танкер тіньового флоту Росії Smyrtos, низка інших нафтових танкерів почала змінювати свої маршрути.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Insider.

Про це свідчать дані морського моніторингового сервісу Starboard Maritime Intelligence.

Зокрема, танкер Lion I (IMO: 9384069) під прапором Камеруну, що прямував через Середземне море в напрямку Атлантики, здійснив різкий розворот перед входом у Ла-Манш і взяв курс на Ірландію. Ймовірно, він обходитиме острови через Північну Атлантику. В AIS його пункт призначення вказаний як for orders (очікувати подальших розпоряджень), що ускладнює визначення кінцевої точки рейсу.

Ще один танкер – C Viking (IMO: 9261657) під прапором Сьєрра-Леоне – також несподівано змінив маршрут у Північній Атлантиці та взяв курс у бік Ірландії.

Як зазначається, ще одне судно, що змінило курс, – Sona (IMO: 9428358), теж йде під прапором Сьєрра-Леоне. За даними сервісів відстеження суден, воно рухалося з Фінської затоки (ймовірно, порту Вістіно) у бік Порт-Саїда, проте відхилилося від маршруту, що пролягав через Ла-Манш.

Також змінив курс танкер Maini (IMO:9319870) під прапором Камеруну. Він йшов у Північне море з Приморська, його пунктом призначення вказано Порт-Саїд (Єгипет).

Слід зазначити, що кілька суден, проти яких запроваджені санкції США та ЄС, але тих, що йдуть під прапором РФ, а не сторонніх юрисдикцій, продовжують проходити через Ла-Манш. Це, наприклад, танкер Krasnoyarsk (IMO: 9312896) та вантажне судно Adler (IMO: 9179854).

За даними української розвідки, танкер Lion I у 2025 році брав участь в експорті російської нафти та нафтопродуктів із порту Приморськ. З травня 2025 року власником та комерційним менеджером танкера є зареєстрована на Сейшелах компанія Kario Maritime Inc, а технічним менеджером – китайська Mo Chou Hu Shipmanagement Co. Судно перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Канади та України.

За інформацією української розвідки, танкер C Viking використовувався для перевезення російської нафти з російських портів, вимикаючи AIS та здійснюючи перевалку нафти з судна на судно. Також повідомляється про заходи танкера до порту Камиш-Бурун в окупованому Криму. Судно перебуває під санкціями Великої Британії, ЄС, Канади, Австралії, Швейцарії, України та Нової Зеландії.

Танкер Sona, за даними української розвідки, брав участь у експорті російської нафти та нафтопродуктів з портів Тихоокеанського регіону РФ. Це судно пов’язують з індійською компанією Galena Ship Management, афілійованою з одним з найбільших операторів російського тіньового флоту – Gatik Ship Management. Щодо Sona діють санкції Великої Британії, ЄС, Швейцарії, Канади, Австралії, України та Нової Зеландії. Окрім того, у лютому 2026 року Україна запровадила санкції проти капітана цього судна.

Зміни маршрутів відбулися невдовзі після операції британських військових та співробітників Національного агентства боротьби зі злочинністю (NCA), які в ніч проти 14 червня висадилися на борт танкера Smyrtos у протоці Ла-Манш. Судно затримали та згодом перевели на якірну стоянку біля південного узбережжя Англії.

За даними української розвідки, Smyrtos з початку 2025 року брав участь у перевезеннях російської нафти та нафтопродуктів, переважно з порту Козьмино на Далекому Сході. Судно перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Канади та України.

Протока Ла-Манш залишається одним з ключових морських коридорів, яким користується значна частина танкерів, що вивозять російську нафту з балтійських портів.

Як повідомляло Інше ТВ, Британія перехопила російський танкер “тіньового флоту” в протоці Ла-Манш