Російський опозиційний політик Ілля Яшин очолив нову партію, установчий з’їзд якої відбувся у Берліні 12-13 червня.

Учасники з’їзду проголосували за назву “Мирна Росія” – замість первісного варіанту “Мирні сили Росії”, який пропонував сам Яшин. Організатори заявляють, що нова політична сила має представляти російську опозицію за кордоном, пише «Інформатор».

В Берліні пройшов установчий з’їзд нової партії, яка, за задумом творців, має представляти інтереси російських опозиціонерів за кордоном. Делегати обрали головою партії Іллю Яшина, а його заступниками стали Олена Котеночкина, Костянтин Косов і Ольга Прокоп’єва. Фактично у зборах взяли участь 109 представників з правом голосу.

Символікою партії став стилізований кіт. За словами Яшина, назва відсилає до висловлювань Олексія Навального, який використовував поняття “мирної сили” під час протестів 2011 року.

У проєкті резолюції “Про інтереси антивоєнних росіян” йдеться про підтримку громадян РФ, “які ділом протистоять війні з Україною”.

Ілля Яшин народився 29 червня 1983 року у Москві. Він обіймав посаду депутата ради муніципального округу Красносільського району Москви і очолював цю раду. Яшин був активним критиком Кремля, відбував тюремне ув’язнення за свою політичну діяльність і підтримував Навального. У Москві опозиційного політика засудили до 8,5 років тюрми за стрім про вбивство українців у Бучі. 1 серпня 2024 року його звільнили і одразу відправили за кордон у межах обміну ув’язненими між Росією та країнами Заходу. Яшин зазначив, що не вважає це обміном, а називає те, що сталося, незаконним видворенням з країни.

Заступниця голови партії Олена Котеночкина раніше була депутаткою Красносільського району Москви разом з Яшиним. У 2024 році її заочно засудили в Росії до семи з половиною років колонії у справі про так звані “фейки про армію”.

У листопаді 2024 року Яшин разом з Юлією Навальною та Володимиром Кара-Мурзою очолив у Берліні антивоєнну демонстрацію під гаслом “Ні Путіну! Ні війні”. Понад тисяча людей вийшли на акцію російської опозиції проти війни Росії в Україні. До демонстрації закликали опозиціонери в еміграції – Навальна, Яшин та Кара-Мурза.

Вже під час берлінського маршу позиція організаторів – Навальної, Кара-Мурзи та Яшина – викликала скепсис: вони вимагали вивести російські війська з України й судити Путіна, проте уникали говорити про перемогу України та поразку Росії. Критики зазначали, що такі опозиціонери знімають провину за війну з росіян і перекладають її виключно на Путіна.

Як повідомляло Інше ТВ, ще у березні 2026 року російський опозиціонер в екзилі Ілля Яшин оголосив про створення нової партії. Партія створюється за межами РФ, але ставить собі за мету взяти владу в Росії.