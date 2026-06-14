Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба провів нараду за участю представників профільних міністерств, народних депутатів, обласних військових адміністрацій щодо формування Національної житлової стратегії для людей, якій втратили житло через війну.

Про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад та територій України, передає Інше ТВ.

У центрі обговорення були конкретні механізми, які мають стати основою нової державної житлової політики та забезпечити українцям доступ до житлових рішень на всіх етапах — від тимчасової підтримки до отримання постійного житла.

Серед ключових інструментів, які передбачає майбутня стратегія:

допомога на оренду житла;

створення та розвиток муніципального житлового фонду;

житлові ваучери для ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та інших вразливих категорій;

забезпечення житловими сертифікатами сімей, чиє житло було зруйноване;

компенсації на відновлення пошкодженого житла;

розвиток програм доступної іпотеки.

Через російську агресію Україна зіткнулася з найбільшою житловою кризою в Європі з часів Другої світової війни. Сотні тисяч родин втратили домівки або були змушені залишити їх через бойові дії та окупацію.

У відповідь на цей виклик держава формує комплексну житлову політику, яка поєднає різні механізми підтримки та дозволить людям отримати житлове рішення відповідно до їхніх потреб і життєвих обставин.

Як повідомляло Інше ТВ, Потреба у відновленні житла в Україні оцінюється у $88 млрд