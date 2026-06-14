Парламент Фінляндії схвалив закон про запровадження тесту на громадянство.

Голосування відбулося з результатом 153 за і 21 проти, 25 депутатів були відсутні, повідомляє Yle.

Уряд прем’єр-міністра Петтері Орпо розпочав роботу над створенням тесту на громадянство ще минулого року.

Уряд також нещодавно ініціював інші законодавчі зміни щодо іммігрантів, шукачів притулку та прискореної депортації.

Незабаром кандидати на отримання фінського громадянства повинні будуть скласти тест, який необхідно здавати фінською або шведською мовою. Закон планується впровадити на початку 2027 року.

Хоча деталі самого тесту ще не оголошені, очікується, що він охоплюватиме такі теми, як фінська історія та культура, права людини та рівність.

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