Ізраїль завдав авіаударів по кварталу “Хезболли” в Бейруті перед підписанням угоди про припинення вогню між США та Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху у Facebook.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакувала об’єкти інфраструктури “Хезболли” у районі Дахія в Бейруті. Нетаньяху каже, що це відповідь на обстріли ізраїльської території з боку угруповання.

“Ізраїль не потерпить обстрілів своєї території”, – зазначено у заяві.

Удари санкціонував особисто прем’єр-міністр Ізраїлю разом із міністром оборони Ісраелем Кацем.

Атаки сталися напередодні очікуваного підписання угоди між США та Іраном. Іран – головний спонсор “Хезболли”, тому будь-які удари по угрупованню безпосередньо впливають на перебіг мирних переговорів.

Як повідомляло Інше ТВ, Ізраїль проігнорував заклики Трампа та атакував військові об’єкти в Ірані