Ізраїльська армія завдала ударів по військових об’єктах у західній та центральній частинах Ірану. Вибухи пролунали щонайменше у трьох містах – Тегерані, Тебризі та Ісфахані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Армія оборони Ізраїлю підтвердила удари по військових цілях у Ірані. За даними ІРГК, Ізраїль застосував авіаційні балістичні ракети.

Вибухи зафіксовано в Тегерані, Тебризі та Ісфахані – про це повідомляють іранські державні ЗМІ.

Удар стався попри те, що Трамп особисто просив Нетаньяху утриматися від відплати за іранські ракетні атаки по Ізраїлю. Президент США також заявив FT, що Ізраїль “не матиме вибору” і прийме будь-яку угоду США з Іраном.

Старший радник верховного лідера Ірану попередив: якщо Ізраїль продовжить ескалацію, Тегеран може заблокувати Баб-ель-Мандебську протоку – ще один ключовий морський коридор на Близькому Сході.