Минулої доби в області підрозділи ДСНС приборкали три пожежі.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, одна з них виникла внаслідок російської атаки по складському приміщенню сільськогосподарського підприємства в Баштанському районі. Її ліквідували вогнеборці. Постраждалих немає. Додатково на місці працювали хіміки та піротехніки ДСНС.

Серед інших епізодів: зайнялась сушильна машина та побутові речі в квартирі на першому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку в с. Полігон Шевченківської ТГ Миколаївського району.

Суху траву та сміття на відкритій території загасили у с. Красне Березанської ТГ Миколаївського району.

Причини встановлюються.

Від ДСНС до гасіння залучались понад 60 співробітників, 8 одиниць техніки.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині побільшало пожеж – через весняні дощі