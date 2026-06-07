Цьогорічна весна та початок літа принесли на Миколаївщину чимало опадів. Завдяки цьому відкриті території швидко вкрилися густою та високою рослинністю.

Попри нестабільні погодні умови — чергування спекотних і похмурих днів — суха трава та рослинні залишки здатні миттєво спалахнути від найменшого джерела вогню, попереджають у ДСНС Миколаївської області.

Так, минулої доби було два схожих випадки:

– за межами м. Вознесенськ на відкритій території горів сухостій на площі 1000 кв. м;

– у м. Миколаєві — загорілось сміття теж на відкритій території, але поруч із будівлею, де приймали вторинну сировину. Дану будівлю вдалось вберегти від вогню, пожежу ліквідували вогнеборці на незначній площі.

Рятувальники нагадують: більшість пожеж в екосистемах виникає саме через людську недбалість. Тому закликаємо громадян не спалювати суху рослинність, не розводити багаття у невстановлених місцях, не залишати після себе непогашені недопалки та сірники.