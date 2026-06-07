У суботу Китай розпочав спеціальну операцію з охорони морських правопорядків у водах на схід від острова Тайвань. “Це крок у відповідь на одностороннє оголошення Японією та Філіппінами так званих «переговорів про розмежування морських зон» на сході китайського острова Тайвань, що є серйозним порушенням територіального суверенітету та морських прав та інтересів Китаю”, повідомило інформаційне агентство «Сіньхуа».

Під час нещодавнього візиту президента Філіппін до Японії дві країни опублікували спільну заяву, в якій оголосили про початок переговорів щодо розмежування виключної економічної зони та континентального шельфу між Японією та Філіппінами. Район, який, як оголосили дві країни, вони розмежують, знаходиться на схід від китайського острова Тайвань.

У Пекіні заявляють, що такі дії є серйозним порушенням територіального суверенітету Китаю, а також його морських прав та інтересів.

Операцію розпочало Міністерство транспорту Китаю у координації з управліннями морської безпеки провінцій Фуцзянь і Гуандун, Центром навігаційного забезпечення Східнокитайського моря та Бюро рятувальних робіт у Східнокитайському морі.

Її мета — повною мірою реалізувати юрисдикцію Китаю в морській адміністративній сфері, посилити патрулювання у відкритому морі й можливості контролю руху в ключових акваторіях, забезпечити безпеку морського судноплавства та захистити національні права й інтереси.

На брифінгу у вівторок речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін наголосила, що спроба Японії та Філіппін обійти Китай і розпочати так звані «переговори щодо морської делімітації» є грубим порушенням Конвенції ООН з морського права та інших норм міжнародного права, а також базових принципів міжнародних відносин.

За її словами, це також серйозно порушує морські права та інтереси Китаю, і Пекін цього не допустить:

«Згідно з внутрішнім законодавством Китаю та міжнародним правом, зокрема Конвенцією ООН з морського права, Китай має у цьому районі виключну економічну зону та континентальний шельф.



Відповідно до Конвенції ООН з морського права, делімітація виключної економічної зони та континентального шельфу між державами з протилежними або суміжними узбережжями має здійснюватися за домовленістю відповідних держав на основі принципу справедливості.



Будь-яка делімітація, що стосується вод на схід від Тайваню, має відбуватися за участі Китаю в переговорах», — заявила Мао.

На пресконференції Канцелярії Державної ради КНР у справах Тайваню в середу речниця Чжу Фенлянь заявила, що води, які Японія та Філіппіни мають намір «делімітувати», розташовані на схід від Тайваню.

За її словами, запропоновані ними так звані «переговори щодо делімітації» грубо порушують морські права та інтереси Китаю, суперечать міжнародному праву й базовим нормам міжнародних відносин та є цілковито незаконними, нікчемними й недійсними:

«Співвітчизники по обидва боки Тайванської протоки належать до китайської нації. Вони, за її словами, мають дотримуватися національної позиції, відстоювати фундаментальні інтереси нації та спільно захищати суверенітет і територіальну цілісність Китаю, а також загальні інтереси китайської нації.



Якщо влада Демократичної прогресивної партії вступить у змову із зовнішніми силами й зрадить національні інтереси, її неодмінно відкинуть співвітчизники по обидва боки протоки, і вона буде покарана історією».