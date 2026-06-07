Завжди в сезон якихось фруктів чи овочів хочеться приготувати з них щось новеньке і смачненьке, і цей рецепт цілком задовольнить це бажання, бо готується просто, а виходить смачним.
Отже рецепт ми підгледіли у Фактів і пропонуємо вам приготувати цей домашній десерт. Він готується без складних кулінарних навичок і вимагає мінімум часу на активне приготування.
Інгредієнти:
желатин — 20 г
цукор — 30 г (можна використовувати мед або замінник цукру)
полуниця — 200 г
сметана або йогурт — 250 г
вода — 130 мл
Приготування
Перед початком полуницю необхідно вимити та видалити листочки.
Крок 1. Желатин заливають 100 мл води і залишають набухати приблизно на 5 хвилин.
Крок 2. Полуницю подрібнюють разом із цукром і рештою води до стану пюре за допомогою занурювального блендера.
Крок 3. Желатин розтоплюють на водяній бані або в мікрохвильовці. Важливо не доводити його до кипіння.
Крок 4. У полуничну масу додають сметану і розтоплений желатин, після чого суміш злегка збивають блендером.
Готову масу виливають у форму, застелену харчовою плівкою, і відправляють у холодильник до повного застигання.
Подача
Перед подачею десерт можна нарізати фігурним ножем і за бажанням посипати цукровою пудрою.
Характеристика десерту
Готовий десерт має ніжну, повітряну текстуру. Він легко тане в роті, поєднуючи легку кислинку полуниці з вершковою основою. Відзначається натуральний смак і м’який аромат.