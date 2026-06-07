Завжди в сезон якихось фруктів чи овочів хочеться приготувати з них щось новеньке і смачненьке, і цей рецепт цілком задовольнить це бажання, бо готується просто, а виходить смачним.

Отже рецепт ми підгледіли у Фактів і пропонуємо вам приготувати цей домашній десерт. Він готується без складних кулінарних навичок і вимагає мінімум часу на активне приготування.

Інгредієнти:

желатин — 20 г

цукор — 30 г (можна використовувати мед або замінник цукру)

полуниця — 200 г

сметана або йогурт — 250 г

вода — 130 мл

Приготування

Перед початком полуницю необхідно вимити та видалити листочки.

Крок 1. Желатин заливають 100 мл води і залишають набухати приблизно на 5 хвилин. Крок 2. Полуницю подрібнюють разом із цукром і рештою води до стану пюре за допомогою занурювального блендера. Крок 3. Желатин розтоплюють на водяній бані або в мікрохвильовці. Важливо не доводити його до кипіння. Крок 4. У полуничну масу додають сметану і розтоплений желатин, після чого суміш злегка збивають блендером.

Готову масу виливають у форму, застелену харчовою плівкою, і відправляють у холодильник до повного застигання.

Подача

Перед подачею десерт можна нарізати фігурним ножем і за бажанням посипати цукровою пудрою.

Характеристика десерту

Готовий десерт має ніжну, повітряну текстуру. Він легко тане в роті, поєднуючи легку кислинку полуниці з вершковою основою. Відзначається натуральний смак і м’який аромат.