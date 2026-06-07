Ворожі обстріли в Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 7 червня:



Баштанський район

Учора протягом дня та сьогодні зранку ворог вісім разів атакував FPV-дронами Горохівську, Березнегуватську та Снігурівську громади, а також завдав ударів БпЛА типу «Молнія» по Снігурівській громаді.

У Горохівській громаді внаслідок атак поранення отримали четверо людей – дві жінки віком 68 та 48 років і двоє чоловіків віком 59 та 21 рік. Усіх госпіталізовано. На ранок стан постраждалих – середньої тяжкості, стабільний, без погіршення. Пошкоджено чотири приватні будинки, три АЗС та чотири автомобілі.

Миколаївський район

Учора ворог тричі атакував FPV-дронами Куцурубську, Галицинівську та Очаківську громади. Поблизу с. Дмитрівка внаслідок ворожого обстрілу загинув 64-річний чоловік. Також поблизу с. Лупареве поранення отримав 23-річний чоловік, якого було госпіталізовано. На ранок стан постраждалого – середньої тяжкості, стабільний, без погіршення. Пошкоджено два автомобілі.