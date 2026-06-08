Велика Британія, Франція та Німеччина після зустрічі лідерів країн з президентом Зеленським оголосили 5 вимог для миру в Україні, серед них: припинення бойових дій, гарантії безпеки для Києва та заморозка російських активів.

Така заява опублікована на сайті британського уряду.

7 червня премʼєр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрілися з президентом України. Вони “підтвердили непохитну підтримку України в її захисті від незаконного вторгнення Росії та наступних кроків у переговорах щодо підтримки справедливого та міцного миру”.

Також лідери наголосили на вимогах, які повинні бути виконані для справедливого миру в Україні:

припинення вогню;

поточна лінія російсько-українського фронту повинна бути відправною точкою для переговорів, суверенне право України обирати власні заходи безпеки та альянси має бути повністю дотримано;

надійні та юридично обов’язкові гарантії безпеки для України після набрання чинності припиненням вогню, зокрема – розгортання багатонаціональних сил України;

російські активи залишатимуться заморожені, доки Москва не припинить війну та не відшкодує Україні збитки від агресії;

захист європейських безпекових інтересів у будь-якій угоді, а “елементи будь-яких переговорів, пов’язаних з ЄС та НАТО, потребуватимуть згоди ЄС та його держав-членів та союзників НАТО відповідно”.

Під час зустрічі лідери також обговорили наступну зустріч Коаліції охочих та майбутній саміт НАТО в Анкарі.

“Лідери підкреслили нагальну необхідність масштабування виробництва перехоплювачів та спільного розвитку протибалістичних ракет та потужностей глибокого удару, а також підтримки майбутньої стійкості Збройних Сил України. Вони також обговорили, як Альянс може вчитися на досвіді України на полі бою”, – йдеться в повідомленні.

Водночас зазначено, що Мерц, Макрон і Стармер “високо оцінили заклик президента Зеленського до припинення війни, узгоджений дипломатичними засобами” – у відкритому листі до Путіна. Також вони підтримують прямий діалог Києва й Москви за участі Європи та США.