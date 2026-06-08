Дрон перетнув кордон Молдови і вибухнув у полі поблизу села Лопатна.

За інформацією Міністерства оборони Молдови, близько 00:20 системи спостереження зафіксували перетин державного кордону безпілотним літальним апаратом з боку населеного пункту Михайлівка-Лопатна.

Згодом на сільськогосподарському полі поблизу Лопатни були знайдені фрагменти дрона. Попередні сліди на місці події свідчать про вибух.

Наразі фахівці досліджують уламки, щоб встановити походження безпілотника та обставини інциденту.

Молдовське Міноборони нагадує: цієї ночі Росія завдала масованого удару по Україні дронами. МЗС Молдови уже засудило інцидент і назвало його загрозою національній безпеці та порушенням суверенітету країни.