За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора попереджено замовне вбивство представника ГУР МО України, який також є заступником голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. ІншеТВ повідомляє, що цю посаду обіймає майор Андрій Юсов.

За даними слідства, 38-річний громадянин України – колишній військовослужбовець із бойовим досвідом та навичками розвідувальної діяльності – погодився організувати вбивство на замовлення представників рф за винагороду у 100 тис. доларів США.

Отримавши аванс у розмірі 10 тис. доларів США, він почав збирати інформацію про потерпілого, його спосіб життя та місце проживання. Підозрюваний неодноразово виїжджав до району проживання представника ГУР, проводив спостереження, вивчав місцевість та можливі шляхи відходу після вчинення злочину.

Після збору необхідної інформації він вирішив використати для вбивства FPV-дрон і розпочав пошук виконавця з відповідними навичками та досвідом.

Для конспірації учасники використовували будівельну термінологію: «вбивство» називали «стройкою» або «роботою», замовника – «прорабом», виконавця – «роботягою» чи «строїтєлем», а знаряддя злочину – «інструментом» або «цементом».

У результаті комплексу слідчих і розшукових дій правоохоронці викрили підготовку до злочину та зірвали реалізацію плану.

4 червня 2026 року підозрюваного затримали в порядку ст. 615 КПК України. Йому повідомлено про підозру в організації готування до умисного вбивства з корисливих мотивів, вчиненого на замовлення, за попередньою змовою групою осіб.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення замовника, інших можливих співучасників та всіх обставин підготовки злочину.