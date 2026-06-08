6-7 червня під час обстеження співробітниками НПП «Тузлівські лимани» наступних 12 км узбережжя у Нацпарку і 1 км прилеглого до нацпарку виявлено ще 15 мертвих китоподібних.

Про це повідомив керівник науково-дослідного відділу НПП «Тузлівські лимани» Іван Русєв, передає Інше ТВ.

«Єдина і беззаперечна першопричина цього жаху — війна.

Через повномасштабне та варварське вторгнення росії в Україну екосистема Чорного моря опинилася на межі колапсу. Постійне, смертоносне військове навантаження — вибухи мін, бомбардування, пуски ракет та використання потужних сонарів військових кораблів — планомірно знищує унікальне біорізноманіття.

Чорноморські китоподібні зіткнулися не з поодиноким фактором ураження, а з комплексним синергетичним ударом, де кожен чинник посилює інший.

За роки повномасштабної війни антропогенне та військове навантаження на Чорне море досягло критичної межі. Особливо постраждала його Північно-Західна частина.

Популяції унікальних чорноморських китоподібних щодня втрачають свою життєздатність, імунітет та генетичний потенціал до відродження. Якщо цивілізований світ не зупинить агресора, Чорне море ризикує назавжди втратити своїх головних володарів та символів.

Ми фіксуємо та документуємо кожен такий факт. Це не просто наслідки бойових дій — це цілеспрямований злочин проти Природи та справжній екоцид», – зазначив науковець.

Як повідомляло Інше ТВ, 5 червня 2026 року, у Міжнародний день захисту довкілля, море винесло одразу тільки на узбережжя НПП «Тузлівські лимани» безпрецедентну жахливу кількість загиблих китоподібних – 22 тварин: 20 азовок, 1 афаліну та 1 білобочку.