В ніч на 7 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу “Семиколодезянська” в районі населеного пункту Леніне на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Зафіксовано займання на території об’єкта.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

Нафтобаза “Семиколодезянська” є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова. Об’єкт використовується для накопичення запасів пального та забезпечення потреб російського військового угруповання.

Українські воїни також завдали ураження нафтобазі в районі Феодосії на ТОТ українського Криму.

Феодосійська нафтобаза є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Потужності об’єкта дозволяють перевантажувати до 10-12 млн тонн нафтопродуктів на рік. Його інфраструктура забезпечує прийом, зберігання та розподіл нафтопродуктів для потреб військових формувань держави-агресора.

Окрім того, Сили оборони України били по пункту управління ФСБ російської федерації в районі Волоконовки Бєлгородської області та уразили склад боєприпасів противника в районі Свободного на Донеччині.

Також завдано ударів по районах зосередження особового складу окупантів в районах Щастя на Луганщині та Благодатного Донецької області.

Сили оборони України продовжують системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України та завдавати втрат його військовому потенціалу.

Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 240 боїв, найбільше – на Гуляйпільському та Покровському напрямках, – Генштаб