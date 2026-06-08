Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що у січні – травні 2026 року платники Миколаївщини спрямували до бюджетів усіх рівнів значні суми податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що свідчить про стабільне зростання рівня сплати одного з основних бюджетоформуючих платежів.

Так, до державного бюджету за п’ять місяців поточного року надійшло майже 3,9 млрд гривень ПДФО, що на 16,2 відс. або 537,2 млн гривень більше, ніж за відповідний період 2025 року. Частка ПДФО у загальній сумі надходжень до державного бюджету становить 52,9 відсотка.

До місцевих бюджетів Миколаївської області протягом січня – травня 2026 року надійшло 3,3 млрд гривень ПДФО, що на 22,6 відс. або 609,7 млн гривень перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Питома вага податку на доходи фізичних осіб у загальній сумі надходжень до місцевих скарбниць становить 64,4 відсотка.

Усього до зведеного бюджету у звітному періоді забезпечено майже 7,2 млрд гривень.

Головне управління ДПС у Миколаївській області висловлює вдячність сумлінним платникам податків за відповідальне ставлення до виконання своїх податкових зобов’язань. Своєчасна та повна сплата податків забезпечує фінансову стабільність держави та територіальних громад, створюючи необхідні умови для реалізації соціальних програм і підтримки економічного розвитку регіону.