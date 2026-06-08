Пасажиропотік через український західний кордон у тиждень з 30 травня по 5 червня збільшився на 6,7% – до 554 тис., бо з завершенням шкільного року та настанням літа традиційно для цього часу підскочив потік подорожуючих з України – на 14,5%, свідчать дані щоденної статистики Держприкордонслужби, за якою слідкує агентство “Інтерфакс-Україна”.

Згідно з ними, кількість перетинів кордону на виїзд зросла до 292 тис. з 255 тис. тижнем раніше, тоді як на в’їзд навпаки навіть трохи зменшилася – до 262 тис. з 264 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, на цьому тижні також збільшилося – до 125 тис. зі 122 тис. на минулому тижні, тоді як число машин із гуманітарними вантажами скоротилося до 470 з 515.

Держприкордонслужба на тижні повідомила, що цьогоріч очікує зростання пасажиропотоку у літній період на пропускних пунктах Львівщини орієнтовно до 20%, перші істотні черги вже з’явилися на цих вихідних

За даними Держприкордонслужби, станом на 21:00 більше всього легкових авто чекали проходження кордону з Польщею у пункті пропуску (ПП) “Устилуг” – 120, а також в ПП “Угринів” та “Рава-Руська” – відповідно 75 та 60.

В ПП “Краківець” на цей час у черзі було 45 авто, у “Грушіві” та “Шегинях” – по 35, у “Нижанковичах” – 15, і лише у “Смільниці” без черги.

Держприкордонслужба також повідомила, що у ПП “Ягодин” пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється.

Щодо інших ділянок, то на кордоні з Угорщиною черга у 25 авто була на ПП “Лужанка”, на кордоні зі Словаччиною 6 машин чекали на ПП “Ужгород”, а на кордоні із Румунією – 5 машин на ПП “Красноїльськ”.

Минулого року пасажиропотік в цей тиждень також підскочив і загалом був більшим – 573 тис. за рахунок більшого числа перетинів на виїзд з України (311 тис.), але потік машин той самий – 125 тис. Наступні чотири тижні фіксувалося подальше зростання, яке сумарно склало 30,5%.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та “псевдореферендуми” на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в’їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в’їзд на 25 тис., за третій – на 187 тис., за четвертий – на 221 тис., з початку п’ятого – на 41 тис.

Нацбанк у квітневому інфляційному звіті зберіг оцінку міграції з України минулого року 0,2 млн через погіршення безпекової ситуації наприкінці року та пом’якшення правил виїзду для молоді, але зазначив, що це менше 0,5 млн у 2024 році. НБУ й надалі прогнозує чистий відтік у 2026 році 0,2 млн, тоді як чисте повернення, за його прогнозом, розпочнеться у 2027 році та складе близько 0,1 млн осіб, а у 2028 році збільшиться до 0,5 млн осіб.

В той же час УВКБ ООН після деякої паузи оголосило нові дані про кількість українських біженців, згідно з якими у Європі станом на 30 квітня 2026 року вона зменшилася до 5,213 млн з 5,375 млн на 19 лютого, а загалом у світі – до 5,762 млн з 5,924 млн.

У самій Україні, за останніми даними ООН на січень 2026 року, 3,70 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,34 млн на липень та 3,76 млн на квітень 2025 року.