У Польщі суд ухвалив рішення про тимчасовий арешт лікарки-патоморфолога, яку підозрюють у незаконному захороненні людських плодів і медичних відходів на приватній ділянці на Підкарпатті. Слідчі вже виявили понад 30 людських плодів, розслідування триває.

Про це інформує Українська служба «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

У справі патоморфологині Магдалени Г. суд у Ряшеві ухвалив рішення про тимчасовий арешт. Жінку підозрюють у незаконному захороненні людських плодів і медичних відходів на приватній ділянці в селі Луториж на Підкарпатті. Рішення було ухвалено за клопотанням прокуратури, повідомив речник Окружної прокуратури в Ряшеві Кшиштоф Цеханський.

За його словами, суд застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді арешту до 10 вересня цього року. У своїх поясненнях жінка підтвердила факт закопування виявлених людських плодів та інших медичних відходів на території своєї ділянки, а також вказала їх походження. Водночас зазначається, що, будучи мешканкою Ряшева, вона працювала за контрактом із лікарнею в Замості та здійснювала практику як лікар-патоморфолог.

Жінці висунуто обвинувачення у нарузі над людськими тілами та незаконному поводженні з небезпечними відходами в місцях, не призначених для їх зберігання або складування. За ці дії передбачено до 12 років позбавлення волі.

Магдалену Г. було затримано напередодні вранці у Замості.

На території ділянки в Луторижі слідчі вже виявили понад тридцять людських плодів. Пошукові роботи тривають і спрямовані на вилучення доказів та з’ясування всіх обставин справи. За даними прокуратури, вони триватимуть щонайменше до понеділка, 16 червня.

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