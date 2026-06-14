Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує знову порушити питання асоційованого членства України в Євросоюзі на саміті в Брюсселі 18–19 червня.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на співрозмовника у німецькому уряді.

“Ми очікуємо широкої дискусії на цю тему. Адже після саміту ЄС — Західні Балкани минулого тижня та дуже позитивної реакції лідерів на німецько-французьку ініціативу щодо Західних Балкан і Молдови ми бачимо потужний позитивний імпульс для розширення. Федеральний канцлер знову виступатиме на засіданні Європейської ради за свою пропозицію щодо асоційованого членства України та тісної інтеграції Молдови і Західних Балкан”, — повідомив співрозмовник.

Він також додав, що лідери країн-членів ЄС вирішать провести ще більш інтенсивну дискусію з цього питання на засіданні Європейської ради в жовтні, можливо, вже з ухваленням рішень.

Тема України на саміті лідерів ЄС 18–19 червня в Брюсселі буде значною мірою зосереджена на розширенні — не лише щодо України, а й щодо Західних Балкан та Молдови, наголосив наш співрозмовник.

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