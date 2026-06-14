Британські військові у неділю перехопили танкер “тіньового флоту” Росії, який намагався пройти через протоку Ла-Манш. Про це заявив британський прем’єр-міністр Кір Стармер, пише УНН.

Очільник британського уряду заявив, що віддав наказ Збройним силам перехопити нафтовий танкер “тіньового флоту”, який намагався пройти через Ла-Манш. Стармер заявив, що ця операція стала черговим ударом по Росії за її війну проти України.

Ця успішна операція завдає чергового удару по Росії та нагадує тим, хто підживлює війну Путіна в Україні, що ми не дозволимо їм сховатися. Я хочу подякувати всім, хто брав участь у цій операції, зокрема нашим Збройним силам та правоохоронцям, які забезпечують безпеку цієї країни 24 години на добу, 365 днів на рік – написав прем’єр Британії.