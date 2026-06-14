Президент України Володимир Зеленський показав документи, які потрапляють на стіл путіну.

Про це повідомляється на сторінці Фейсбук Володимира Зеленського.

“Дякую всім друзям України і кожному, хто допомагає нам здобувати важливу інформацію та підтримує українські розвідувальні операції. Були доповіді наших розвідок за результатами роботи щодо оцінки внутрішньої російської ситуації і здобуття документів, які потрапляють на стіл керівнику Росії. Ми розуміємо, що Путіну рідко приносять повністю правдиву інформацію без прикрас. Але навіть те, що він бачить у документах, які до нього потрапляють, все ж таки дозволяє зробити висновки.

Зокрема, так звані прогнозні показники невдоволення росіян Путіним продовжать неухильно зростати, і його вже зараз почали привчати до думки, що зростання невдоволення не вдасться зупинити і цей показник «не вийде на плато» до вересня, коли в Росії заплановані парламентські вибори.

Щодо показника підтримки російської правлячої партії фіксується стійка тенденція до падіння, що означає необхідність значно більших фальсифікацій. Доповідають також і про суттєве зростання протестних настроїв в російських регіонах. Вважаємо, що у цих звітах ще й не враховані потенційні події червня, липня та серпня, які не можуть не вплинути на ситуацію в Росії додатково.

Цілком справедливий тиск на Росію за цю війну триватиме і буде збільшуватись, і не тільки наш тиск. Отже, на вересень Путін вийде з іще значно гіршими показниками. На жаль, на всі публічні та непублічні пропозиції миру, які були нами зроблені, прозвучали тільки слова про продовження його війни.

Внутрішня російська ситуація має переконувати у протилежному: у тому, що мир потрібен. Україна пропонує домовлятись про достойний мир. Очевидно, тенденції не зміняться, і з часом це може означати, що угоду доведеться укладати вже з кимось іншим з Росії – з тим, хто не буде закриватись від реальності. Слава Україні!”