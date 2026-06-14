Як писало Iнше ТБ перед відставкою директорка Нацрозвідки Тулсі Габбарт повідомила про фінансування США біолабораторій, серед яких є й Україна.

MAGA-блогеркаЛаура Лумер викрила директорку національної розвідки США у роботі на росію, та назвала інформацію про біолабораторії фейком.

Про це пише Канал керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка.

Контекст: Лаура Лумер — це ультраправа американська політична активістка, конспірологиня та блогерка, яка має ВЕЛИКИЙ вплив на Трампа. Лумер діє як неофіційна радниця. Вона супроводжує Трампа на заходах та допомагає йому виявляти «нелояльних» працівників, що неодноразово призводило до кадрових чисток.

Вчора Лумер написалавикривальний пост про російську агенту Габбард та її фейк і маніпуляції про біолабораторії в Україні:

💬Тулсі Габбард використала опубліковані матеріали російської розвідки та видала їх за офіційний документ американської розвідки у своєму останньому обмані за кілька днів до того, як вона має «піти у відставку» з посади директора національної розвідки (DNI).

💬У її опублікованому цього тижня документі про «розсекречення» щодо «української біолабораторії» я виявив, що директор національної розвідки Тулсі Габбард використала графічні матеріали з офіційних документів російської розвідки та наклала логотип ODNI на ці самі документи, щоб представити їх як офіційний розвідувальний звіт, створений урядом США.

💬Після подальшого аналізу останнього розсекречення Тулсі Габбард, пов’язаного з Україною, я виявила докази того, що вона безпосередньо поширює пропаганду російського уряду.

Ось докази (документ):

💬Слайд 1, як не дивно, містить оцінку розвідки, в якій стверджується, що росія намагатиметься поширювати неправдиві наративи про біолабораторії США в Україні, що є саме тим, у чому Тулсі Габбард щойно допомогла російському уряду. 💬Слайд 2 містить згенеровану штучним інтелектом карту України, яка явно не є продуктом розвідки та містить елементарні орфографічні та географічні помилки, що виставляє уряд США на посміховисько. 💬На слайді 4 міститься внутрішній робочий продукт американської корпорації (Black and Veatch), яка співпрацювала з Агентством з зменшення загроз у сфері оборони (DTRA) в Україні. Російський уряд стверджує, що захопив ці документи під час вторгнення в Україну. Потім російський уряд широко оприлюднив ці матеріали у своїх офіційних звітах у 2022 році. 💬На сторінці 83 наведеного нижче документа, представленого російським урядом Раді Безпеки ООН, наведено саме ту цифру, яку Габбард використала на слайді № 4 своєї презентації, опублікованої цього тижня.

💬Політичний штаб Габбард (а не аналітики розвідки) використав опубліковану пропаганду російського уряду, намагаючись поширити неправдиві твердження, при цьому неправдиво стверджуючи, що презентація, опублікована нею цього тижня, є оригінальним продуктом роботи американських розвідувальних агентств.

💬Метою Габбард, вдаючись до цього обману, є навмисне змішування заходів з біологічної безпеки, що вживаються для запобігання небезпечному використанню патогенів радянської епохи (про які з 2005 року відкрито повідомляється в рамках програми «Співпраця з метою зменшення загрози» імені Нанна-Лугара), з виробництвом біологічної зброї, аби надати росії ще один вигаданий привід для продовження тривалої війни проти України.

💬Давайте будемо чіткими: немає жодних доказів того, що Україна в рамках своєї тривалої програми співпраці зі США займалася дослідженнями з посилення функцій вірусів або біологічної зброї.

💬Але очевидно, що Тулсі Габбард та її співробітники поширювали матеріали російської розвідки як американські, порушуючи Закон про шпигунство.

💬Мій запит до ODNI щодо оприлюднення цих документів за Законом про свободу інформації (FOIA) буде подано в понеділок вранці. Згідно із законом, ODNI має 10 робочих днів для надання відповіді. З нетерпінням чекаю на ці листи.

💬Адміністрація Трампа повинна доручити ODNI негайно видалити ці російські документи. Це ганьба для адміністрації Трампа.

💬Цікаво, що ODNI отримує свою «розвідінформацію» та графічні матеріали від російських спецслужб.