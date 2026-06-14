Сьогодні, 14 червня, президентові США Дональду Трампу виповнюється 80 років. Лише 16 зі 186 лідерів країн-членів ООН старші за нього, пише Hromadske.

Так, найстаршим світовим лідером є президент Камеруну Поль Бія (93 роки). Він обіймає посаду близько 44 років — більше, ніж загалом живуть 13 лідерів країн світу зі списку. За ним йде король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд (90 років).

Багато з найстарших очільників країн керують країнами Африки. Керівники Малаві, Кот-д’Івуару, Екваторіальної Гвінеї, Зімбабве, Республіки Конго та Уганди — серед 10 найстарших. 7 з 10 лідерів країн з найбільшим віком перебувають у країнах, які правозахисна організація Freedom House визначає як «невільні» через утиск прав і свобод населення.

З іншого боку рейтингу, наймолодшим лідером серед країн-членів ООН є прем’єр-міністр Непалу Бален Шах (36 років) — колишній репер та мер Катманду, який став прем’єром після протестів у країні. На другому місці прем’єр-міністерка Кріструн Фростадоттір — їй 38 років.

Середній вік світових лідерів згідно з аналізом становить 63 роки. Близько 2/3 глав держав у віці сорока, п’ятдесяти або шістдесяти років.

В опитуванні Pew Research Center у 2023 році 49% американців заявили, що ідеальний вік для президента США — 50 років, і лише 3% вважають, що найкращий вік — 70 років або більше.