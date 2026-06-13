Національна розвідка США заявила про багаторічне фінансування американським урядом понад 120 біологічних лабораторій у більш ніж 30 країнах світу, серед яких є й Україна.

Про це йдеться в заяві Офісу директора національної розвідки США (ODNI), передає Zn.ua.

Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард повідомила, що відомство виявило нові дані про закордонні біологічні програми, які протягом тривалого часу фінансувалися грошима американських платників податків. За її словами, частина лабораторій працювала з небезпечними патогенами, а деякі дослідження могли включати експерименти з посилення функцій вірусів (gain-of-function).

В ODNI заявили, що окремі лабораторії в Україні можуть перебувати під ризиком через російсько-українську війну. У релізі зазначено, що щонайменше один із профінансованих США об’єктів зберігав небезпечні патогени та може бути вразливим до обстрілів, захоплення або випадкового пошкодження.

За дорученням Габбард американська розвідка посилить збір інформації про закордонні біологічні програми. Перевірка охопить питання безпеки, фінансування, етики досліджень та клінічних випробувань, які проводять на базі цих установ.

У заяві також нагадали, що у травні 2025 року президент Дональд Трамп підписав указ, який забороняє федеральне фінансування досліджень із посилення функцій вірусів у країнах із недостатнім наглядом за такими роботами.

Співпраця України та США у сфері біологічної безпеки триває з 2005 року в межах Програми зі зменшення біологічної загрози, яка передбачала модернізацію лабораторій, посилення епідеміологічного нагляду та безпечне зберігання патогенів. Частину цих проєктів реалізовували за участі Міністерства війни США, зокрема йдеться про будівництво та оновлення лабораторної інфраструктури.

Тема американських біологічних програм в Україні неодноразово ставала предметом політичних суперечок і дезінформаційних кампаній. Українська влада, США та міжнародні партнери раніше заперечували твердження про існування в Україні програм зі створення біологічної зброї, наголошуючи на цивільному характері досліджень.