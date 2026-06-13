Українські армійці на початку червня здійснили серію ударів по мостових переходах, що ведуть з окупованого росіянами Криму на материк. Це суттєво ускладнило логістику армії РФ на Півдні. Здійснив цю операцію абсолютно новий підрозділ, інформація про який довгий час була втаємничена.

Для ударів українські сили вперше використали middle-strike БПЛА вітчизняного виробництва. В попередні роки для знищення мостових прольотів ЗСУ використовували західні крилаті ракети Storm Shadow і боєприпаси реактивних систем HIMARS, пише ВВС.

Зараз атаки на ключові кримські мости – біля Чонгара та Армянська – були здійсненні українськими безпілотниками FP-2 та “Бегемот” (ними били тільки по Чонгару), які здатні нести 75-100 кг бойової частини на відстань до 300 км.

Удари по Чонгару були здійснені в ніч з 6 на 7 червня, а також повторно – в ніч на 9 червня. Мости біля Армянська були атаковані 11 червня.

Також 8 червня під ударом був міст, що веде з Генічеська до Арабатської стрілки.

Всі вони суттєво пошкоджені, що публічно визнала окупаційна влада Херсонщини, і потребують ремонту. Рух на них зупинили. Росіяни оперативно намагаються налагодити понтонні переправи.

Цю компанію “відрізання” Криму організувала і провела абсолютно нова структура в ЗСУ, про яку досі мінімум інформації.

Мова про центр мультидоменних операцій “Фаланга”.

Що таке “Фаланга”

Цю структуру навесні 2026 року утворили рішенням міноборони, об’єднавши сили двох потужних штурмових підрозділів: Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла і 475-го Окремого штурмового полку Code 9.2.

Вони ще в 2022 році були створені на основі добровольчих підрозділів, швидко масштабувалися і організували спосіб ефективного поєднання дронових і штурмових дій на фронті.

Обидва полки пройшли славетний бойовий шлях, наприклад, 1 ОШП відомий боями під Покровськом, а 475 ОШП – участю в операції зі звільнення Куп’янська наприкінці 2025 року.

Очолюють підрозділи два Герої України – майор Дмитро Філатов (позивний “Перун”) командує 1 ОШП, а майор Олександр Настенко (позивний “Флінт”) – 475 ОШП.

Мультидоменний центр отримав свою назву від бойового порядку піхоти в Давній Греції. Основною зброєю першої шеренги воїнів у фаланзі був довгий спис (довжина 4-7 метрів). Поєднання цієї зброї і побудови строю надавало значні переваги армії Олександра Македонського.

Власне, звідси і логіка найменування української новації, пояснює в інтерв’ю BBC News Україна командир Олександр Настенко.

Сенс в тому, що українські штурмовики вперше отримали свій “довгий спис” – ударні middle-strike безпілотники, переважно FP-2. Раніше вони мали лише дрони ближнього радіуса дії.

“Довгий спис придумав не Олександр Македонський, але саме він зміг збудувати на цьому непереможний бойовий порядок”, – зазначає “Флінт”.

“Мідл-страйки” піхотинців фактично замінили тактичну авіацію на фронті, додає він.

Підпис до фото,Президент Володимир Зеленський вручає орден Богдана Хмельницького на той момент командиру роти БПЛА Олександру Настенку в червні 2023 року. З того часу він очолив штурмовий полк і отримав звання Героя України.

За його словами, деякі потужні укріплення росіян можна зруйнувати лише потужними авіабомбами, але кожний виліт українського бомбардувальника є надзвичайно ризикованим, оскільки це пріоритетна ціль для РФ.

Крім того, українська авіація зараз переважно залучена не для підтримання військ на передньому краю, а для виконання функцій ППО в тилу.

Озброєння штурмових полків далекобійними дронами також значно прискорило час на планування і проведення операцій.

Якщо запит на підтримку авіації міг розглядатись тижнями, то тепер операція з ураженням дронами російських позицій на середній дистанції (100-300 км) займає лише кілька годин.

“Та реактивність, яку ми отримали, вони інколи має вирішальне значення на полі бою. Мені тепер не треба шукати, хто відпрацює по цій цілі. Я можу сам взяти і відпрацювати”, – говорить командир 475 ОШП.

Стрімке збільшення далекобійності штурмових підрозділів відповідає логіці цієї війни.

Чим більшою стає “кілл-зона”, яка зараз складає близько 20 км, тим менше в ній і поряд з нею цілей для ураження. Тож підрозділи переднього краю, а тим більше ті, які мають розвинену безпілотну частину, просто змушені шукати собі цілі за десятки, а то й сотні кілометрів від ЛБЗ.

Тож навесні цього року виникла ідея звести до єдиного центру підрозділи планування, розвідки і проведення таких операцій з декількох штурмових полків.

Так і з’явилась “Фаланга”.

Підпис до фото,Дмитро Філатов (“Перун”) починав війну в розвідці Сил спецоперацій, а згодом доєднався до добровольчого підрозділу Дмитра Коцюбайла (“Да Вінчі”). В 2024 році очолив полк його імені.

Настенко наголошує, що основна задача центру – розвідка і планування. Він також аналізує поле бою і ефект від завданих ударів. Залежно від цього надалі вже планується проведення штурмових заходів “на землі”, тобто безпосередньо в зоні відповідальності підрозділу.

Залежно від успішності і ефективності роботи “Фаланги” цей досвід згодом міноборони планує масштабувати на інші військові частини.

“Центр мультидоменних операцій “Фаланга” вже показує дуже гарний результат. Він був створений саме для планування і реалізації успішних штурмових дій. Не для інших цілей. Це не координаційний центр Сил безпілотних систем, це не координаційний центр вогневого ураження. Це саме центр, який планує наземні штурмові операції”, – пояснює він.

Зараз обидва вказані вище штурмові полки воюють на Гуляйпільському напрямку і намагаються стримати просування в сторону Запоріжжя майже 100-тисячної армії російського угруповання “Восток”.

Власне, саме з цією метою і було ухвалено рішення атакувати Кримські мости.

Удари по мостах Криму

Як планувалася операція?

Кіберрозвідка центру “Фаланга” виявила, що російська армія змінила маршрут для підвозу палива на Гуляйпільський напрямок, каже Олександр Настенко.

Раніше він йшов з Таганрогу трасою на Маріуполь. Але наприкінці весни українські армійці змогли взяти цю трасу під вогневий контроль і знищили сотні одиниць транспорту ЗС РФ, зокрема і бензовозів.

Тож російське командування вирішило направити їх в обхід – через Крим.

Українська кіберрозвідка перехопила цю інформацію.

“Ми отримали інформацію, що готується дуже велика колона РФ. Протягом короткого проміжку часу – близько 6 годин – було ухвалено рішення вдарити по Чонгарському мосту для того, щоб ця колона не пройшла. Це було пізно вночі з 6 на 7 червня. Ми недостатньо завдали ураження цьому мосту і через день ми знову по ньому вдарили”, – розказує “Флінт”.

Заблокувавши один мостовий перехід, бійці “Фаланги” відразу розпочали підготовку ударів по тих мостах, що залишилися на перегоні Армянськ-Перекоп.

Підпис до фото,Дрон FP-2 під керування операторів центру “Фаланга” атакує вантажівку на мосту в Армянську 11 червня. Це одна з ключових артерій, яка сполучає Крим з материком.

Кіберрозвідка перехопила інформацію, що один з командирів бригад РФ сказав своїм підлеглим: пробуйте проїхати через Армянськ.

Центр “Фаланга” прийняв рішення завдати удару в цьому районі: атакувати один міст в Армянську і два об’їзних через канал. Колона РФ якраз стояла на цій ділянці очікуючи проїзду.

“Всі три мости були дуже сильно пошкоджені і техніка була знищена. Це була велика колона техніки РФ”, – зауважив Настенко.

Командир 1 ОШП Дмитро Філатов казав, що в цій колоні було близько 50 машин, зокрема і бензовозів. Частина з них потрапили під удар.

На оприлюднених пресслужбою полку відео можна помітити, що дрони FP-2 атакують вантажівку, яка стоїть в черзі перед мостом. У черзі видно щонайменше 10 машин.

Який результат операції?

За словами командира Настенка, логістика в Крим вже “зруйнована”

“Транспортного коридору в Крим з материка більше немає. Ми виписали “санкцію на смертну кару”. Завдавши ударів по мостах, ми десакралізували цей об’єкт. Те, що всі мости будуть добиті – в мене сумнівів немає. Це буде систематична робота 100%. Відтепер можна вважати Крим островом. Нехай росіяни купляють човни, щоб перебиратися на материк”, – заявив він.

За його словами, використання росіянами понтонних переправ замість мостів “полегшить” роботу для Сил оборони.

“Задачі повністю знищити мости в нас не було. В принципі нас влаштовує поточна ситуація. Пошкоджені мости – це обмежений рух. Якщо вони кидають понтони, то це не дає такої ж пропускної здатності як стаціонарний міст. Там тільки реверсний рух: одна смуга їде, інша – стоїть. І так цілий день. Створюються величезні “хвости” з машин, логістика ламається”.

Підпис до фото,Черга з вантажівок РФ перед мостом в Армянську. Представники центру “Фаланга” кажуть, що знищення бензовозів вже призвело до значного дефіциту палива в російській армії на фронті

На думку командира полку, вже найближчим часом російські підрозділи на Запоріжжі відчують суттєві проблеми від порушеної логістики.

Він навів дані перехоплень про зростання дефіциту палива в російських бригадах угруповання “Восток”.

“Я вам скажу: це просто катастрофа. Той обсяг палива, який розподіляється на всі бригади угрупування, настільки малий, що в нас лише один полк стільки “ковтає”. Тобто в них ситуація щодо палива дуже-дуже погана”, – каже Настенко.

За його словами, росіяни не припиняють спроб провезти бензовози з Криму на материк. Вони їх маскують під цивільний транспорт, наприклад, обшивають деревом.

Якщо вдасться тримати логістику РФ заблокованою “тривалий час”, то можна очікувати на появу можливостей для “успішних дій” ЗСУ на фронті, каже Олександр Настенко, водночас не розкриваючи, що він має на увазі під фразою “успішні дії”.

“Чи вважаю я, що в нас складаються передумови для певних успішних дій на фронті? Так, вважаю. Але давайте не будемо забігати наперед. Все тільки починається. Я думаю, що зі збільшенням обсягів надходження до нас засобів, буде все більше і більше уражень”.