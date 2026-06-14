Про розмову президент Зеленський повідомив у соцмережах.

-Щойно провів чудову розмову з Президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Я привітав Президента Трампа з днем народження, і ми доволі детально обговорили багато ключових речей, серед яких, звісно, мир. Я побажав Президенту Трампу успіхів, насамперед у його зусиллях щодо завершення війни Росії проти України. Також подякував йому за всю підтримку, яку Америка надає Україні, і важливо, що ми з вдячністю пам’ятаємо кожен крок цієї підтримки, від Javelinʼів до Patriotʼів.

Ми обговорили те, що може допомогти наблизити мир зараз, і я поінформував Президента про останні події на полі бою та про те, як зміцнилася наша позиція. Домовились, що обговоримо більше під час нашої зустрічі на саміті G7. У нас є деякі хороші ідеї, які можуть допомогти наблизити мир і захистити життя. Дякую!