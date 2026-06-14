Влада Тайваню створила спеціальний веб-сайт, через який громадяни Китаю можуть надсилати розвідувальну інформацію.

Про це пише ERR.ee, передає Інше ТВ..

У Бюро національної безпеки Тайваню заявили, що ресурс розрахований на людей, які «втомилися від системи і прагнуть змін» на тлі економічних проблем та посилення контролю з боку влади Китаю.

Відомство закликало китайських громадян як усередині країни, так і за її межами ділитися інформацією. У материковому Китаї сайт заблоковано.

У Тайбеї зазначили, що використовують підхід, який раніше застосовували спецслужби США, Великої Британії та Ізраїлю.

У 2024 році влада КНР також запустила спеціальну електронну адресу для повідомлень про «злочини тайваньських сепаратистів».

Пекін вважає Тайвань частиною своєї території і виступає проти офіційних контактів інших держав з тайванською владою. Влада Тайваню, у свою чергу, відкидає запропоновану Китаєм модель «одна країна – дві системи», яку Пекін використовує як основу для можливого об’єднання.

Як повідомляло Інше ТВ, тиждень тому Китай розпочав “операцію охорони” біля Тайваню – каже, що це виключно його води