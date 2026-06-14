Швейцарські виборці під час референдуму в неділю вирішать, чи підтримувати пропозицію про обмеження чисельності населення країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Конституційна поправка, запропонована правою Швейцарською народною партією (SVP) і зумовлена занепокоєнням щодо імміграції, навантаження на сферу державних послуг та житлової сфери, передбачає, що до 2050 року чисельність населення не повинна перевищувати 10 мільйонів осіб.

Згідно із прогнозами, цей показник буде досягнуто вже на початку 2040-х років.

Очікується, що результати голосування почнуть надходити приблизно з 10:00 за Гринвічем (з 12:00 за Києвом).

Якщо пропозиція буде прийнята, досягнення позначки у 10 мільйонів стане поштовхом до процесу, що може змусити Швейцарію розірвати угоду про вільний рух робочої сили з ЄС, країни-учасниці якого забезпечують значну частину робочої сили альпійської країни.

Старіюче населення Швейцарії вже перевищує 9 мільйонів осіб, і опитування показують, що громадська думка з цього питання збалансована. Так, останнє опитування, проведене у червні, показало спротив цій пропозиції, однак опитування, проведене раніше, припускало ухвалення поправки.

У рамках системи прямої демократії швейцарські виборці зазвичай голосують чотири рази на рік на загальнонаціональних референдумах, для успішного проведення яких необхідна підтримка більшості кантонів.

Уряд і парламент закликали виборців відхилити так звану «ініціативу щодо сталого розвитку» SVP, назвавши її безглуздям в такий делікатний для експортно орієнтованої економіки Швейцарії час.

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