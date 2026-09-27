Сьогодні, 27 вересня, президент Сербії Александр Вучич подав у відставку.

Про це він оголосив у зверненні до громадян, які зібралися перед будівлею Генерального секретаріату президента Республіки, інформує FREEДOM.

“Сьогоднішній вечір для мене — особлива нагода, востаннє я як президент перебуваю в цій прекрасній будівлі, пишаюся тим, що був ним завдяки вашим голосам і підтримці. Я вірно служив вам, усім вам, нашій батьківщині Сербії, служив чесно й сумлінно протягом двох президентських термінів. Я пишаюся всім, що ми зробили разом, тим, як Сербія змінила своє обличчя”, — заявив Вучич.

Він додав, що й надалі залишатиметься разом із громадянами та працюватиме заради країни.

“Я знаю, що на нас чекає ще багато перемог і що Сербія стане ще сильнішою! Увесь цей час я був одним із вас, а від завтра — і формально один із вас, і разом із вами — у боротьбі за Сербію!” — наголосив Александр Вучич.

Як повідомляло Інше ТВ, Президент Сербії Вучич розпустив парламент, а тепер і сам подає у відставку – щоб йти на вибори, як простий смертний