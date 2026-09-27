Як повідомляло Інше ТВ, 26 вересня Генштаб підтвердив ураження Азовського оптико-механічного заводу.

Супутникові знімки наслідків удару 27 вересня оприлюднив OSINT-проєкт Absolutely Reliable.

За даними проєкту, пошкоджені будівлі підприємства, які використовують на різних етапах виробництва компонентів для російського озброєння.

Зокрема, зафіксовані влучання у ливарний цех № 022. У його основній будівлі супутникові знімки показують ознаки займання та значні пошкодження у правій і східній частинах. Друга будівля цеху також зазнала ушкоджень — частково зруйновані покрівля та стіна.

У цеху № 008, де виробляють оптичні компоненти, зафіксували два влучання з південно-західного боку, а також пошкодження фасаду.

Щонайменше три удари припали на складальний цех № 009. Ще одне влучання зафіксували у цеху гальванічного покриття № 010.

Крім того, аналітики повідомили про два влучання у механічно-оброблювальний цех, одне з яких спричинило обвал частини покрівлі. Поруч із ним також виявили уламки біля каркасо-штампувального цеху, що може свідчити про додаткові пошкодження будівлі.