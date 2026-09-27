Сьогодні, 27 вересня, у фехтуванні на шаблях були розіграні командні нагороди юніорського чемпіонату України, який приймає спорткомплекс Львівського державного університету фізичної культури ім. І. Боберського.

Змагання завершилися подвійною перемогою Миколаєва, повідомляє Національна федерація фехтування України.

Серед хлопців перемогу святкували Олексій Долгоаршинних, Олександр Лях, Данііл Скороход та Єгор Тимофійшин, принісши таким чином рідному місту третє поспіль командне золото ЮЧУ. У напруженому фіналі проти Черкас миколаївські шаблісти вели сім ударів після п’яти боїв, потім поступалися двома перед заключним боєм. Але Скороходу, який вчора програв в особистому чвертьфіналі майбутньому чемпіону Іллі Сидоренку, цього разу вдалося вийти переможцем з протистояння з ним і принести своїй команді золото (45:42).

Серед дівчат чемпіонками в командній першості стали Вікторія Коротченко, Катерина Макарова, Євгенія Матвієнко та Анастасія Швець, які спочатку у драматичному чвертьфіналі вибили з боротьби переможниць минулої першості – киянок, згодом у півфіналі здолали другу команду столиці, а у фіналі взяли гору над Черкасами. При чому всі три поєдинки завершилися з рахунком 45:39 і по ходу всіх трьох майбутнім чемпіонкам доводилося відігруватися.

Фото Олександра Красовського

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївська шаблістка Вікторія Коротченко вшосте стала переможницею юніорського чемпіонату України