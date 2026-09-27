Росіяни продовжують шахедний терор України, і це аж ніяк не схоже на деескалацію або готовність до мирних переговорів.

Про це йдеться у повідомленні Президента України Володимира Зеленського, передає Інше ТВ.

«Тільки за сьогодні і тільки в одному Києві російські реактивні дрони «перемогли» два дитячі садочки й дві школи, звичайний житловий будинок, СТО, кілька складських приміщень і об’єктів зв’язку. Абсолютно всюди у світі такий вибір цілей був би названий одним словом – тероризм. Жодної військової мети у Росії при цьому немає. Це виключно намагання зламати людей і якнайбільше поранити наше суспільство. На жаль, є загиблі… Мої співчуття рідним та близьким. Десятки людей постраждали. Загалом відучора росіяни застосували 277 ударних дронів різних типів, 155 із них – реактивні. Серед пошкоджених об’єктів також будинок, що використовується як резиденція посла Саудівської Аравії. На Дніпровщині серед пошкоджених обʼєктів спортивна школа. На Сумщині – будівля обласного будинку дитини.



Якби Росія справді готувалася до будь-яких реальних кроків на деескалацію, як вона говорить про це, зокрема, американським переговорникам, цієї хвилі «шахедного» терору не було б. І треба сприймати ситуацію тверезо. Росія вміє давати такі обнадійливі дипломатичні сигнали, які просто хочуть чути у світі. Уміє давати такі сигнали, щоб відтермінувати жорсткі кроки світу у відповідь на війну.



Зараз в Америці вже на етапі застосування важливий санкційно-тарифний закон Ліндсі Грема. Закон, який може багато змінити на краще, якщо буде застосований повністю. Треба цей закон реалізувати, і кожен у світі бачить, що Є ЗА ЩО його застосувати і Є ДЛЯ ЧОГО. Ми розраховуємо на дієві рішення світу і на посилення тиску партнерів, щоб Росія бачила, що її маніпуляції дипломатичними сигналами не дозволять знову й знову вигравати додатковий час на війну та терор. Важливо, щоб і інші наші партнери з Групи семи і Групи двадцяти були принциповими.



Готуються нові санкційні пакети, зокрема проти фінансових ланцюгів, схем постачання компонентів і обладнання для виробництва російської зброї, конкретних підприємств та осіб, передусім задіяних у виробництві російської балістики. Нові санкції мають запрацювати вже у жовтні, щоб забезпечити більш сильну основу для зміни ситуації та підштовхування Росії до реальної дипломатії. Дякую всім, хто допомагає Україні! Дякую кожному, хто працює 24/7, щоб додати захисту українцям і нашій державі!» – мовиться у повідомленні Президента.

Як повідомляло Інше ТВ, Росіяни цього тижня атакували Україну понад 2200 БпЛА, близько 1650 КАБами та 38 ракетами – Зеленський (ВІДЕО)